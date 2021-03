Nawet jeśli mi się to nie podoba, nie widzę geniuszy, którzy mogliby przejąć władzę w pandemii i zarządzać skuteczniej niż robi to PiS. Opozycja jest rozdrobniona, w Platformie mamy kryzys przywództwa. Jak wyobraża sobie pani bezpieczeństwo państwa po ewentualnym przejęciu rządów przez tak nieskoordynowane stado? – pyta w rozmowie z „Wprost” Paweł Kukiz. Lider koła Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia mówi też m.in. co doradza Jarosławowi Gowinowi, czy powstanie nowa partia, dlaczego koledzy celebryci wykreślili jego numer z telefonów oraz czy chciałby zostać prezesem TVP.