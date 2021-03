Klapa filmu „365 dni”. Dostał siedem nominacji do Złotych Malin

Książka „365 dni” to prawdziwy bestseller. Liczby mówią same za siebie. Wielką popularność zdobył również film na jej podstawie. Krytycy jednak nie podzielają entuzjazmu publiczności. Film otrzymał aż 7 nominacji do Złotych Malin, popularnie zwanych anty-Oscarami.