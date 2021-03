Z Wołomina do Siedlec, z Częstochowy do Tarnowskich Gór, z Warszawy do Radomia, Łomży, Płocka, czy Poznania. To tylko kilka tras, które przemierzyli lub przemierzą rodzice moich znajomych. Ot, taki gest od losu: seniorzy po roku siedzenia w izolacji mogą wreszcie zobaczyć coś więcej niż tylko osiedlową przychodnię. Dla zdrowotności rzecz jasna.