Kobiety w nauce? To nie takie oczywiste. Wciąż bywa tak: „Cała sala mężczyzn i ty jedna”

W UE wśród najwyższych rangą naukowców kobiety stanowią zaledwie 11 proc. Jeśli chcemy, by nauka odpowiadała na potrzeby społeczeństwa, potrzebujemy więcej kobiet naukowców – mówi w rozmowie z „Wprost” dr Alicja Puścian z „Women in Science at Nencki”, organizacji non-profit działającej na rzecz równości i wspierającej kobiety nauki.