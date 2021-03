„Zaczęło się od in vitro, doszło do aborcji eugenicznej – jak to oni mówią – a Ordo Iuris już ma pomysł na wprowadzenie zakazu rozwodów… Rządzący konsekwentnie realizują swój plan” – mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. W rozmowie z „Wprost” jedna z najbardziej wpływowych kobiet w Polsce ujawnia też, co sądzi o Marcie Lempart, zdradza, dlaczego chciała iść z Kają Godek do sądu i dlaczego to ważne, że mały Henryk ma „duże dłonie z szerokim rozstawem palców”.