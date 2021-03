Elżbieta Jaworowicz żałuje, że nie ma dzieci. „Myślę, że moje życie lepiej by wyglądało”

To rzadkie w telewizji, by jedna dziennikarka przez niespełna 40 lat z powodzeniem prowadziła popularny program. To udało się nielicznym, a wśród nich jest Elżbieta Jaworowicz. „Sprawa dla reportera” wciąż przyciąga ogromną publiczność ale zawodowy sukces gwiazda TVP okupiła swoim życiem prywatnym.