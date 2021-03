W Paradyżu (woj. łódzkie) doszło do brutalnego pobicia miejscowego proboszcza – pisze o sprawie lokalny serwis opoczno.naszemiasto.pl. Jak ujawnia „Fakt”, napastnik to kościelny parafii, w której doszło do zdarzenia. 47-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.