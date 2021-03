Rozenek-Majdan o karierze Henryka: To biedne dziecko nie ma wyjścia

Radosław sadza go i opowiada mu o tym, co dzieje się na boisku. Gdy byliśmy razem na USG, Henryk ułożył się tak, że ginekolog-położnik stwierdził: „Ma duże dłonie z szerokim rozstawem palców”. Na co mój mąż odpowiedział: „Idealnie jak dla bramkarza” – mówi w rozmowie z „Wprost” Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda TVN w wywiadzie odpowiada także na pytania dotyczące solidarności kobiet, sytuacji „gospodyń domowych” i o tym, dlaczego ze starszymi synami rozmawia o polityce.