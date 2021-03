W połowie lutego doszło do ataku na spacerujących homoseksualistów, a jeden z nich trafił do szpitala. Pytany o to wydarzenie Witold Waszczykowski porównał incydent do sytuacji z udziałem kibiców zwaśnionych klubów piłkarskich. Słowa byłego szefa MSZ wywołały niemałe kontrowersje.