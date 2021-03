Państwowe dokumenty leżą na podwórku pod Warszawą. Zrozpaczony emeryt pisze do ministerstwa

Jak więc możliwe jest, że od dwóch lat nic się nie zadziało? Jak to możliwe, że te tak sprawne jednostki nadal nie doprowadziły do wyjaśnienia tej sprawy i rzeczone akta sądowe nadal leżą porzucone odłogiem na mojej posesji? – pisze 73-latek do resortu ministra Zbigniewa Ziobry.