Pan Stanisław miał zawał. Do przychodni zawiózł go kolega, ale zostali odesłani na pogotowie. Tam ratownicy medyczni po jakimś czasie mieli przerwać reanimację i przykryć mężczyznę czarnym workiem, uznając go za zmarłego. O tym, że 62-latek nadal żyje, rodzina dowiedziała się kilkanaście godzin później. Pan Stanisław jeszcze miesiąc walczył o życie w szpitalu.