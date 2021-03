Jedna z najbardziej złowrogich książek w historii ludzkości sprzedała się w Polsce już w blisko 20 tys. egzemplarzy. To czyni z edycji krytycznej „Mein Kampf” hit na rynku wydawniczym. W rozmowie z „Wprost” prof. Eugeniusz C. Król, tłumacz i redaktor naukowy tej książki, mówi o powodach wydania „Mein Kampf”, przyczynach niechęci do analizowania jej treści i analogiach do dzisiejszej polityki, z Trumpem na czele.