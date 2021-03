Koronawirus nie spada na nas z kosmosu, nie przenoszą go fale 5G (choć niektórzy w to wierzą). To ludzie ludziom gotują ten los – zarażamy się nawzajem od siebie. Najczęściej nieświadomie i nieumyślnie, ale są tacy, którzy z pełną świadomością narażają na niebezpieczeństwo innych. Sprawdziliśmy, jak często policja ściga takie osoby.