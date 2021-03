Chociaż kadencja Adama Bodnara powinna zakończyć się we wrześniu minionego roku, to wciąż nie poznaliśmy nazwiska nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatem partii rządzącej na to stanowisko będzie Bartłomiej Wróblewski, o którym stało się głośno głównie za sprawą wniosku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego.