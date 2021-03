O. Tadeusz Rydzyk krytycznie o mediach: Podłożą głos komuś, sfilmują go, zmanipulują

Radio Maryja zamieściło na platformie YouTube nagranie z sympozjum z udziałem o. Tadeusza Rydzyka. – Coś strasznego, jeżeli widzę, że można w tej chwili zrobić coś takiego, że podłożą głos komuś, sfilmują go, tak zmanipulują, że będzie się wydawało, że ten człowiek rzeczywiście to mówi. A to wszystko jest obróbka techniczna. Już nie tylko fake newsy, ale aż tak. I puścić w świat można – powiedział o mediach redemptorysta.