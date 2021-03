Daniel Obajtek składa do CBA wniosek o weryfikację swoich finansów

„Składam do CBA wniosek o weryfikację moich finansów do 16 marca 2021” – napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. To odpowiedź na zarzuty o „ponadprogramowy” majątek, jaki zdaniem mediów i opozycji posiada prezes Orlenu.