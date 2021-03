Proszę mi życzyć, żeby druga dawka szczepionki mnie tak nie powaliła jak pierwsza – mówi w rozmowie z „Wprost” Kuba Sienkiewicz, dziś bardziej neurolog niż artysta, ale wciąż lider „Elektrycznych gitar”. On sam przyjął już pierwszą dawkę preparatu AstraZeneca. Pytany o to, czy jest za zaprzestaniem wykorzystywania tej szczepionki w związku z pojawiającymi się powikłaniami, mówi: Zawsze będę stał na stanowisku, by słuchać specjalistów w danej dziedzinie.