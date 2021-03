Niedźwiedź gonił przechodniów po ulicach rosyjskiego miasta. Wstrząsające nagranie trafiło do sieci

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w rosyjskim Niżniewartowsku. Nagranie, które trafiło do sieci, pokazuje niedźwiedzia brunatnego, który goni ludzi po ulicy miasta. W pewnym momencie zwierzę potrącił autobus, co tylko dodatkowo je zdezorientowało i rozwścieczyło.