„Postaramy się, żebyście nigdy nie szli sami i same. Przepraszamy i prosimy was o zaufanie i wsparcie w procesie wypracowania lepszego świata” – napisała w oświadczeniu rektorka Szkoły Filmowej w Łodzi, dr hab. Milenia Fiedler. To odpowiedź na doniesienia byłej studentki, która opowiedziała o patologicznych zachowaniach, jakich mieli się dopuszczać względem studentów wykładowcy.