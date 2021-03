Poseł Lewicy apeluje do biskupów. Chodzi o zamknięcie kościołów

Maciej Kopiec na konferencji prasowej zaapelował do kościelnych hierarchów. – Apelujemy o to, żeby biskupi i ludzie, którzy odpowiadają za Kościół Katolicki, wykazali się empatią w stosunku do obywateli i zamknęli na czas podwyższonych statystyk (nowych zakażeń – red.) kościoły – powiedział polityk.