Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł od tygodni stara się o głosy mieszkańców Rzeszowa. Problem w tym, dopiero dzisiaj złożył dokumenty rejestracyjne w PKW, co uprawnia go do oficjalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej. Czy w ten sposób nie naruszył przepisów kodeksu i nie finansuje swojej kampanii nielegalnie? Zapytaliśmy o to samego ministra Warchoła.