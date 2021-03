Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, który kandyduje na prezydenta Rzeszowa, wrzucił do sieci zdjęcie, na którym widzimy go w autobusie z innymi osobami, które zmierzają na „manifestację wolnościową” do Warszawy. Zarówno polityk, jak i żaden inny uczestnik podróży, nie ma na sobie maseczki.