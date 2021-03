Uwaga! TVN: Wybudował dom i nie może w nim mieszkać. Wszystko przez przyłącze do sieci gazowej

Pan Miłosz wybudował dom, do którego od dwóch lat nie może się wprowadzić. Wielokrotnie obiecywane przyłącze do sieci gazowej wciąż nie jest gotowe. Kolejne terminy są niedotrzymywane, a bez ogrzewania dom nie nadaje się do zamieszkania.