21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. W to wyjątkowe święto, jak co roku, Patryk Jaki zamieścił w sieci wpis dotyczący swojego syna, który cierpi na to zaburzenie. Przy okazji europoseł PiS nawiązał do polityków, którzy – w jego opinii – zdecydowali, że życie osób z zespołem Downa jest „gorsze”.