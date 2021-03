– Co tu jest, do cholery, do nierozumienia? Niech się pan stuknie w głowę! Niech pan nie uprawia demagogii– mówił w „Kawie na ławę” wzburzony wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Polityka rozsierdziły słowa posła Konfederacji Artura Dziambora.