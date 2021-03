Piotr Adamczyk w serialu Marvela? To już znacznie więcej niż tylko plotka

Kolejne tropy prowadzą nas do wniosku, że niedługo zobaczymy naszego rodaka w jednej z superprodukcji Marvel Studios dla Disney+. Wiele wskazuje na to, że do najpopularniejszej obecnie filmowej rodziny suerbohaterów i superłotrów dołączył Piotr Adamczyk.