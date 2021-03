„Dzieją się takie rzeczy, mnóstwo innych cudów”. Hołownia chce, by Sejm został rozwiązany

Według Szymona Hołowni ostatni transfer z Lewicy do Porozumienia, czy deklaracja Pawła Kukiza, to dowody na to, że obecny Sejm powinien się „samorozwiązać”. – Jeszcze mnóstwo innych cudów po drodze mamy – przekonywał w TVN24.