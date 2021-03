Stephen King pojawił się w księgarniach całego świata, u nas też, z nową powieścią „Później”. Niby nic w tym nie ma niezwykłego, bo King pisze regularnie – i choć lata płyną, to nie widać, by jego pomysłowość się wyczerpywała. Wie, jak usadzić czytelnika i nie pozwolić mu przerwać lektury. Trzyma poziom tak, że nawet słabsze jego książki warto dla zabawy czytać. Zawsze ukazanie się nowej jego powieści jest wiadomością elektryzującą dla milionów wielbicieli z całego świata. To po prostu niekwestionowany król prozy rozrywkowej – król Stefan.