Na platformie YouTube pojawiły się pierwsze odcinki dokumentu „Dancing With the Devil”, w którym 28-letnia piosenkarka i aktorka Demi Lovato, szczerze opowiada o swoim przedawkowaniu i otarciu się o śmierć. Wyznała, że tej samej nocy, w której doszło do tragicznego zdarzenia, została zgwałcona.