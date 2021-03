Weronika Rosati to kolejna aktorka, która opowiedziała o swoich traumatycznych przeżyciach ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Wyznała, że na uczelni „wyżywali się na niej i innych psychicznie, a nawet na niektórych fizycznie”. Przyznała, że czas spędzony tam, był zupełnie inny od tego, jaki sobie wyobrażała, co doprowadziło do tego, że odeszła ze szkoły.