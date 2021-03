„Warto pamiętać, że moja »wielka wiara« może się przyczynić do śmierci drugiej osoby. A wtedy Pan Jezus zapyta: »co zrobiłeś dla drugiego«?” – napisał na Facebooku ks. Grzegorz Kramer. W ten sposób odniósł się do grafiki, na której internautka zasugerowała, że wiara jest lepszym narzędziem do walki z koronawirusem niż proces szczepień.