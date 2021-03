W trakcie programu „Fakty po Faktach” na antenie TVN24 doszło do starcia Łukasza Schreibera i Dariusza Jońskiego. W pewnym momencie dyskusji minister z PiS do zarzutów wobec posła z KO dorzucił oskarżenia wobec stacji, w której toczyła się rozmowa. – Jeśli ma pan pretensje do mediów, to są one całkowicie nieuzasadnione – oceniła prowadząca rozmowę Katarzyna Kolenda-Zaleska.