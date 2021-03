Marszałek Elżbieta Witek, nie pytając o zdanie Sejmu, podjęła decyzję ws. immunitetu Marty Golbik – podaje „Rzeczpospolita”. – Za chwilę okaże się, że immunitet, zwłaszcza posła opozycji, do niczego nie służy, bo marszałek Witek samodzielnie decyduje, co mieści się w wykonywaniu funkcji posła, a co nie – komentuje posłanka KO.