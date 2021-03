Ewa Kopacz wróci do polskiej polityki? „W Brukseli wygląda to bardziej profesjonalnie”

Dwa lata temu Ewa Kopacz, była premier i wiceprzewodnicząca PO, została deputowaną do Parlamentu Europejskiego. Od tamtego czasu praktycznie nie pojawia się w mediach i nie komentuje bieżących wydarzeń w polskiej polityce. Jak odnajduje się w Brukseli? Rąbka tajemnicy uchyla w rozmowie z „Wprost” córka europosłanki, dr Katarzyna Kopacz-Petranyuk: – Jak patrzę na to, co dzieje się w Polsce, bardzo się cieszę, że mama już się krajową polityką nie zajmuje. W PE praca jest spokojniejsza, mimo że bardziej intensywna.