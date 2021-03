Wciąż nie zorganizowano uroczystości pogrzebowych Krzysztofa Pendereckiego, który zmarł niemal rok temu. Wybitny kompozytor ma spocząć w Panteonie Narodowym, a rodzina chce, by w ceremonii wzięli udział goście z zagranicy. To obecnie jest niemożliwe, przez co zdecydowano o wyznaczeniu daty pogrzebu na przyszły rok.