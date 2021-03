Wyrafinowana gra Gowina. „To jest as, którego ma w rękawie”

– Polska polityka sprowadza się obecnie do pytania: czy będzie rządził PiS, czy w tym Sejmie powstanie większość przeciwko PiS-owi. To jest ten as, którego w rękawie ma Gowin – analizuje dla „Wprost” prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.