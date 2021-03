Jachira o świętach wielkanocnych: To dobra okazja, by wypisać się z Kościoła

Aktywistki działające przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet zachęcają, by wypisywać swoje dzieci z religii, a zamiast ślubu kościelnego brać cywilny. Do kampanii przyłączyła się Klaudia Jachira, według której zbliżające się święta to dobra okazja na dokonanie aktu apostazji.