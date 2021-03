Wtargnęli do szpitala z hasłem: Suweren przyszedł na kontrolę. Placówka kieruje sprawę do prokuratury

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie zajścia, do którego doszło na jego terenie – informuje serwis tylkotorun.pl. Grupa osób wtargnęła do szpitala i nagrała, co się dzieje na oddziałach. „Suweren przyszedł na kontrolę” – słyszymy na nagraniu, które później znalazło się w internecie. Grupa przekonuje, że żadne przepełnienie szpitali nie ma miejsca, łóżka stoją puste, a personel nie ma rąk pełnych pracy.