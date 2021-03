Kipiące szambo znów wybiło na czołówki serwisów informacyjnych za sprawą „afery”, jaką „wykrył” i opisał portal rządowej telewizji. Trzeba to jednak jasno powiedzieć: wszystkie te „Soki z buraka” czy innych warzyw to trampkarze przy TVP i jej pracownikach, którzy – by pozostać przy piłkarskiej terminologii – są galacticos hejtu.