„Prokuratura to nie jest prywatna firma z działem handlowym, z którą można umówić się na barter, a stan oskarżenia o przestępstwo to nie świadczenie komercyjne” – napisał Jakub Żulczyk na Facebooku. Pisarz odniósł się m.in. do słów, które wypowiedział Krzysztof Bosak.