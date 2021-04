O apostazji wcześniej się nie mówiło. Nikt nie miał zielonego pojęcia, co to jest. Została nam przedstawiona jedna wersja, że jest Bóg. Masz robić to, co wypada, żeby na wsi nie gadali – reportaż Piotra Barejki o mieszkańcach wsi i małych miasteczek, którzy zdecydowali się odejść z Kościoła katolickiego.