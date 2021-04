To rodzaj odpowiedzialności: nie idę do kościoła nie dlatego, że mi się nie chce, ale dlatego, że to może stwarzać zagrożenie dla mnie i dla innych – mówi w rozmowie z „Wprost” ks. Grzegorz Michalczyk, krajowy duszpasterz środowisk twórczych. Przed kolejną covidową Wielkanocą rozmawiamy też o obojętności wobec ludzi i przyrody, nawróceniu oznaczającym zmianę sposobu myślenia, a także o tym, skąd brać nadzieję w trudnych czasach pandemii.