Nie będziemy poddawać się żadnym prowokacjom, nasze wartości są jasne. Nie damy sobie wmówić, że prawica to ekstremiści. Chcemy zjednoczyć siły, by bronić naszych wartości – zapowiedział premier Węgier po spotkaniu z Mateuszem Morawieckim i Matteo Salvinim. – Europa straciła korzenie, a my pomagamy je odbudować. Jakieś siły chcą porwać Europę w nieznane i kierują ją na drogę braku szacunku dla rodziny i wartości – mówił z kolei premier Polski.