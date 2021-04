– PiS planuje kongres na czerwiec, co może być doskonałą okazją albo do ugruntowania pozycji premiera, który ocali Polskę w trudnym czasie i wyjdzie z Nowym Ładem, albo do jej podkopania, jeśli sytuacja ze szczepieniami i gospodarką będzie zła. Dlatego ziobryści chyboczą łódką i zaatakowali człowieka premiera Pawła Borysa – mówi informator „Wprost”.