Trener „Kanapowców”: Gdy facet przytyje, staje się „kochanym misiem do przytulania”. Dłużej wypiera problem

Hashimoto, insulinooporność, cukrzyca, wszystkie inne choroby, którymi panie się tłumaczą – powstały z jakiegoś powodu. Jeżeli rzeczywiście z którymś z tych zaburzeń mamy do czynienia, tym bardziej trzeba wziąć się za ćwiczenia i to uregulować – mówi Krzysztof Ferenc. Trener personalny i gospodarz programu „Kanapowcy”, który 6 kwietnia wraca do TTV, mówi „Wprost” też m.in. o powodach problemów Polaków z nadwagą, o tym, czy liczenie kroków ma sens i pod jakim warunkiem można złamać dietę w czasie świąt Wielkanocnych.