W Europarlamencie zebrała się grupa posłów Zjednoczonej Prawicy, którzy są niezależni finansowo, zatem bardziej skłonni do mówienia, co naprawdę myślą. A przy okazji dosyć niechętni premierowi. Im spotkanie Morawieckiego z Orbanem i Salvinim niezbyt przypadło do gustu – słyszymy w Zjednoczonej Prawicy.