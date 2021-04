Na świat przyszedł noworodek z trzema penisami. Jak to możliwe?

W Iraku urodziło się wyjątkowe niemowlę. Dziecko ma nietypową wadę genetycznę - trifalię - przez co przyszło na świat z trzema penisami. Lekarze na łamach „International Journal of Surgery Case Reports” wyjaśniają, jak to możliwe.