Szymon Hołownia podkreśla, że nie żałuje decyzji o zaszczepieniu. W TVN24 stwierdził też, że wie, który polityk opozycji ukuł porównanie jego sprawy do osławionego lotu Petru na Maderę. – Pracowicie, cały wieczór to stukał, później podjęła to TVP – powiedział.