Kulisy konfliktu w rządzie. „Kaczyński pogonił Ziobrę do pracy, Gowin na celowniku”

W marcu było ciśnienie na usunięcie Zbigniewa Ziobry z rządu, teraz Jarosław Kaczyński postanowił go pogonić do pracy. W stosunku do Jarosława Gowina prezes PiS nie zmienił zdania, a nawet po ostatnich głosowaniach w Sejmie zaostrzył swoją retorykę i utwierdził się w decyzji, że trzeba się z nim rozstać – mówi „Wprost” polityk znający kuluary rozmów pomiędzy koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy.