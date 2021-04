Istnieją sytuację o których się mówi, że wołają o pomstę do nieba. Z taką oto sytuacją mamy do czynienia za sprawą sędzi Trybunału Konstytucyjnego, byłej polityczki PiS, Krystyny Pawłowicz. Co uczyniła Pawłowicz? Ujawniła tożsamość 10-letniego dziecka, gdyż oburzyło ją to, że – jak wynika z jej wpisu w mediach społecznościowych – nauczyciele mają się do dziecka zwracać używając imienia żeńskiego, odmiennego od zapisanego w oficjalnych dokumentach.